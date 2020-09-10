США отменят скрининг международных пассажиров в аэропортах из-за низкой эффективности

США с понедельника прекратят скрининг в аэропортах пассажиров из ряда стран и откажутся от требования, чтобы путешественники, прибывающие из этих стран, приземлялись в 15 определенных аэропортах США.

Об этом сообщило агентство Reuters, пишет "Европейская правда".

Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) заявили, что отменяют требование, потому что скрининг на основе симптомов имеет ограниченную эффективность. У людей с COVID-19 могут отсутствовать симптомы или проявляются лишь легкие симптомы.

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В феврале США начали проводить скрининг для путешественников, побывавших в Китае, Великобритании, Ирландии, Бразилии, Иране и Шенгенской зоне. Большинству неамериканских граждан, которые недавно побывали в этих странах, запрещали приезжать в Соединенные Штаты.

Все эти путешественники должны были прибыть в определенные 15 аэропортов США.

"Авиакомпании для Америки", группа, представляющая American Airlines (AAL.O), Delta Air Lines (DAL.N) и United Airlines (UAL.O), заявила, что члены группы "больше не верят в то, что есть смысл продолжать проверку в этих 15 аэропортах, учитывая чрезвычайно низкое количество пассажиров, идентифицированных CDC как такие, кто потенциально имеют проблемы со здоровьем".

Выяснилось, что из 675 000 пассажиров, проверенных в этих 15 аэропортах, менее чем 15 идентифицировали как таковых, у которых есть COVID-19.