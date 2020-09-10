У Польщі підтвердили перший випадок повторного зараження коронавірусом 

У польському Битомі підтверджений випадок повторного зараження коронавірусом у жінки, яка кількома тижнями раніше видужала від захворювання.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF FM.

Жінка пройшла повторне тестування на SARS-CoV-2 на початку серпня, коли вона звернулася до лікарні для планової операції. Зараз вона вже здорова.

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"У випадку людини, яка одужала після отримання двох негативних результатів тестування, інший позитивний результат був отриманий через сім тижнів після обстеження, проведеного при плановій госпіталізації", - повідомила в четвер Ізабела Щука, керівник відділу епідеміології повітової санітарно-епідеміологічної станції в Битомі.

У серпні цього року ЗМІ в декількох країнах повідомили про поодинокі підтверджені випадки повторного зараження у людей, які раніше вилікувались від COVID-19. Зокрема, такі новини надійшли з Бельгії та Нідерландів.

Вчені все ще вивчають специфіку випадків COVID-19. Навесні цього року Всесвітня організація охорони здоров'я заявила, що в даний час "немає доказів того, що люди, які вилікувалися від COVID-19 і мають антитіла, захищені від зараження вдруге".