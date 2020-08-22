У Польщі не виключили другого локдауну восени

Заступник міністра фінансів Польщі Пьотр Патковський заявив, що восени можливе нове велике закриття економіки через коронавірус.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF24.

"Ми не можемо на 100% виключити другий локдаун, на тому ж рівні, що і навесні", - визнав Патковський.

Заступник міністра фінансів додав, що більш вірогідний інший сценарій.

"Це буде не тотальне блокування, а точкове відключення секторів економіки. На практиці це означало б закриття - і тільки в певних регіонах - кінотеатрів, ресторанів, барів і театрів. Однак все залежить від розвитку епідемії коронавірусу в Польщі" - пояснив Патковський.

У субботу у Польщі повідомили про 900 нових випадків коронавірусу і 13 смертей.

Напередодні повідомлялося про 903 зараження і це найбільше число з початку епідемії.