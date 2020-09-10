В Польше подтвердили первый случай повторного заражения коронавирусом

В польском Бытоме подтвержденный случай повторного заражения коронавирусом у женщины, которая несколькими неделями ранее выздоровела от заболевания.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF FM.

Женщина прошла повторное тестирование на SARS-CoV-2 в начале августа, когда она обратилась в больницу для плановой операции. Сейчас она уже здорова.

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"В случае человека, выздоровевшего после получения двух отрицательных результатов тестирования, другой положительный результат был получен через семь недель после обследования, проведенного при плановой госпитализации", - сообщила в четверг Изабелла Щука, руководитель отдела эпидемиологии уездной санитарно-эпидемиологической станции в Бытоме.

В августе этого года СМИ в нескольких странах сообщили о единичных подтвержденных случаях повторного заражения у людей, которые ранее вылечились от COVID-19. В частности, такие новости поступили из Бельгии и Нидерландов.

Ученые все еще изучают специфику случаев COVID-19. Весной этого года Всемирная организация здравоохранения заявила, что в настоящее время "нет доказательств того, что люди, которые вылечились от COVID-19 и имеют антитела, защищены от заражения во второй раз".