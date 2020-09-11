У Британії думають над масштабним планом тестування на 100 млрд фунтів - ЗМІ

Уряд Британії запропонував проєкт програми для стримування коронавірусу загальною вартістю 100 млрд фунтів, з головним акцентом на масштабне тестування.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє The Guardian.

Програму, названу "Операція Муншот", міністр охорони здоров’я Метт Хенкок презентував перед Палатою представників у парламенті 10 вересня, але там вона зустріла стримані відгуки від лейбористів.

Документ не опублікований, але частина його вже є у розпорядженні ЗМІ.

Як випливає з опублікованих журналістами фрагментів, прем’єр Борис Джонсон переконаний, що масштабне тестування, постійно, аж до винайдення вакцини, є єдиним способом запобігти повторному жорсткому карантину, який може мати катастрофічні наслідки для економіки.

За словами одного з урядовців, прем’єр прагне організації програми тестування приблизно на тому рівні швидкості та інноваційності, як Манхеттенський проєкт у США з розробки ядерної бомби в часи Другої світової війни.

Головна амбітна мета плану - збільшити обсяги тестування в Британії до 10 мільйонів тестів на день до початку 2021 року.

Зараз у Британії роблять до 200 тестів на день. Передбачається, що до грудня щоденну спроможність системи тестування потрібно збільшити до 2-4 млн тестів, а на початку 2021 року - до 10 мільйонів. Таким чином, лише за пів року обсяги тестування пропонують збільшити у 50 разів.

При цьому пропонують створити можливість тестувати цілі квартали чи трудові колективи, щоб одразу "загасити" спалах, виявивши та ізолювавши усіх заражених, забезпечити можливість регулярного тесту для професій підвищеного ризику, таких як медики та вчителі.

Коли систему буде розгорнуто, негативний тест на коронавірус пропонують зробити своєрідним "паспортом допуску" на спортивні й культурні події, відвідання родичів у будинку для літніх людей чи подібних обставин.

У мережу цієї масштабної системи планують залучити бізнес та освіту, в документі згадуються 16 різних компаній і університетів, серед яких консультаційна фірма Deloitte, яка вже тісно співпрацює з нацслужбою здоров’я, та фармацевтичні гіганти GSK, Astra Zeneca та Smith & Nephew.

Водночас дорадча наукова група Sage, змоделювавши ймовірний вплив масового тестування, у висновку закликає до "зваженого підходу", аби забезпечити, що масове тестування стане більшою перевагою, ніж за інвестиції тих самих ресурсів у покращення швидкості та масштабів тестування й відстеження контактів в рамках Нацслужби здоров’я.

Застосування тесту як своєрідного "паспорту здоров’я" для відвідин культурних чи спортивних подій, зазначають вони, буде вимагати дуже складної логістики і створює ризик зростання кількості помилкових результатів тестів.





