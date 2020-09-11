В Британии думают над масштабным планом тестирования на 100 млрд фунтов - СМИ

Правительство Великобритании предложило проект программы по сдерживанию коронавируса общей стоимостью 100 млрд фунтов, с главным акцентом на масштабное тестирование.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает The Guardian.

Программу, названную "Операция Муншот", министр здравоохранения Мэтт Хэнкок представил перед Палатой представителей в парламенте 10 сентября, но там она встретила сдержанные отзывы лейбористов.

Документ не опубликован, но частью его уже располагает СМИ.

Как следует из опубликованных журналистами фрагментов, премьер Борис Джонсон убежден, что масштабное тестирование, постоянно, вплоть до изобретения вакцины, является единственным способом предотвратить повторный строгий карантин, который будет иметь катастрофические последствия для экономики.

По словам одного из чиновников, премьер стремится к организации программы тестирования приблизительно на том уровне скорости и инновационности, как Манхэттенский проект в США по разработке ядерной бомбы во времена Второй мировой войны.

Главная амбициозная цель плана - увеличить объемы тестирования в Британии до 10 млн тестов в день до начала 2021 года.

Сейчас в Британии делают до 200 тестов в день. Предполагается, что к декабрю ежедневную способность системы тестирования нужно увеличить до 2-4 млн тестов, а в начале 2021 - до 10 млн, то есть в 50 раз.

При этом предлагают создать возможность тестировать целые кварталы или трудовые коллективы, чтобы сразу же "закрыть" вспышку, обнаружив и изолировав всех зараженных, обеспечить возможность регулярного теста для профессий повышенного риска, как медиков и учителей.

Когда система будет развернута, отрицательный тест на коронавирус предлагают сделать своеобразным "паспортом допуска" на спортивные и культурные события, посещение родственников в доме престарелых или подобных обстоятельств.

В сеть этой масштабной системы планируют привлечь бизнес и образование, в документе упоминаются 16 различных компаний и университетов, среди которых консультационная фирма Deloitte, тесно сотрудничающая с Нацслужбой здоровья, и фармацевтические гиганты GSK, Astra Zeneca и Smith&Nephew.

В то же время совещательная научная группа Sage, смоделировав вероятное влияние массового тестирования, в заключении призывает к "взвешенному подходу", чтобы обеспечить, что массовое тестирование станет большим преимуществом, чем инвестирование тех же ресурсов в улучшение скорости и масштабов тестирования и отслеживания контактов в рамках Нацслужбы здоровья.

Применение теста как своеобразного "паспорта здоровья" для посещения культурных или спортивных событий, отмечают они, будет требовать очень сложной логистики и создает риск роста количества ложных результатов тестов.