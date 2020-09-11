МВД Франции хочет запретить публиковать видео с полицейскими, если их лица не "размыты"

Министр внутренних дел Франции Жераль Дарманен объявил о намерении запретить СМИ и соцсетям распространять видео и фото с полицейскими, если лица правоохранителей не "размыты".

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает AFP.

По словам министра, это одна из регулярных просьб профсоюзов сотрудников полиции.

"Речь не идет о запрете снимать полицию при исполнении обязанностей. Но я поддерживаю идею обязать телеканалы и соцсети не распространять материалы, где видно лицо правоохранителей, их нужно размывать", - пояснил Дарманен.

По его мнению, это лучше, чем если правоохранители начнут одевать балаклавы, не желая, чтобы их узнали.

В профсоюзах правоохранителей также хотят, чтобы полицию оснастили нагрудными камерами. Ранее президент Эммануэль Макрон обещал, что они появятся к середине 2021 года.

В ответ на заявление Дарманена уже раздаются предостережения, что эта инициатива является тревожным сигналом. Об этом, в частности, заявил журналист Давид Дюфресне, который регулярно был корреспондентом на протестах "желтых жилетов" и акцентирует внимание на проблеме чрезмерного применения силы со стороны полиции.

"Полиция - это не полицаи. Важно, чтобы полицейских можно было идентифицировать. Полиция должна отвечать за свои действия", - отмечает он.