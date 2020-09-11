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ЄС збільшує бюджет на 6,2 млрд євро через коронавірус

П'ятниця, 11 вересня 2020, 14:23

Рада Європейська союзу затвердив рішення додати 6,2 мільярда євро в бюджет блоку на 2020 рік для усунення наслідків кризи COVID-19 і для фінансування, зокрема, стратегії вакцинації.

Про це "Європейській правді" повідомили в пресслужбі Ради.

У переглянутому бюджеті збільшуються виплати по Інструменту екстреної підтримки (ESI) на 1,09 мільярда євро, щоб забезпечити розробку і впровадження вакцини від коронавірусу. Європейська комісія буде використовувати ці гроші як передоплату для попереднього замовлення доз вакцини.

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Також збільшуються виплати на 5,1 млрд євро за інвестиційними ініціативами Corona Response Investment Initiative (CRII) і Corona Response Investment Initiative Plus (CRII +).

Гроші будуть використані для покриття додаткових потреб, пов'язаних з пандемією, до кінця року.

Очікується, що на пленарному засіданні 14-17 вересня Європейський парламент погодить свою позицію щодо проєкту внесення поправок в бюджетну пропозицію. Як тільки буде досягнуто згоди, проєкт поправок набуде чинності.

Як повідомлялося, Єврокомісія завершила попередні перемовини з шістьма компаніями щодо закупівлі майбутньої вакцини від коронавірусу.

Раніше стало відомо, що компанія AstraZeneca призупинила клінічні випробування вакцини у зв'язку з хворобою одного з волонтерів, які беруть в них участь. 

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