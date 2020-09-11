Турецькі спецслужби затримали в Україні члена Робітничої партії Курдистану і вивезли його

Агенти турецької розвідки затримали на території України члена угрупування Робітнича партія Курдистану, яке визнане в Туреччині терористичним, і в рамках спеціальної операції доставили його назад в Туреччину.

Як пише "Європейська правда", про це повідомили турецькі ЗМІ, серед яких Hurriyet Daily News.

Затриманий - Іса Озер. Організація національної розвідки Туреччини (MIT) встановила, що Озер, який виїхав з країни після видачі ордеру на його арешт, деякий час перебував в Одесі.

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Розвідка стверджує, що Озер продовжував здійснювати терористичну діяльність з території України. MIT в рамках спеціальної операції затримала його та доставила літаком до Туреччини, стверджує анонімне джерело сил безпеки.

В Туреччині Озера передали антитерористичному підрозділу департаменту поліції Стамбула. Йому пред'явлено кілька звинувачень, в тому числі членство в збройній терористичній організації і сприяння терористичним групам. У п’ятницю Озера доставили в суд.

Стверджується, що Озер приєднався до Робітничої партії Курдистану в 1996 році і деякий час проживав в Румунії, звідки його депортували після взяття під варту за рекет.

У 2014 році він приєднався до осередку РПК в провінції Агри, а пізніше виїхав з Туреччини, оскільки був виданий ордер на його арешт.