Зеленський чекає на нормандську зустріч радників попри зрив домовленостей на Донбасі

Президент Володимир Зеленський чекає на п’ятничну зустріч нормандського формату на рівні радників у Берліні попри зрив перемир’я поблизу населеного пункту Шуми у четвер.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу офісу президента, про це йшлося під час телефонної розмови Зеленського з канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель.

В офісі президента прозвітували, що лідери двох країн " висловили сподівання, що завтрашня зустріч радників лідерів країн нормандського формату принесе чіткі рішення та результати".

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Зеленський і Меркель також очікують, що невдовзі після п’ятничної зустрічі відбудеться і зустріч лідерів нормандської четвірки, додали в ОП.

Нагадаємо, окупаційні війська о 14:15 четверга почали обстріл українських позицій поблизу населеного пункту Шуми, де у цей день мала проходити спільна інспекція представників СЦКК і ОБСЄ.

За даними штабу операції Об'єднаних сил, обстріл вівся зі стрілецькоої зброї, він був прицільним та спрямованим на ділянку, де мала пройти зустріч представників СЦКК та ОБСЄ.

10 вересня українська сторона скасувала цю інспекцію, оскільки Росія і представники ОРДО висунули до неї нові вимоги, які грубо порушують попередні домовленості.

Нагадаємо, нормандська зустріч на рівні радників планувалася на 28 серпня, але згодом стало відомо, що вона не відбудеться, за офіційною інформацією - у зв’язку з відрядженням радника президента Франції Еммануеля Макрона.

Держави-учасниці нормандського формату домовилися провести цю зустріч у Берліні, хоча за черговістю переговори радників мали пройти у Парижі.