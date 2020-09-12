Євросоюз звернувся до влади Білорусі через переслідування опозиції

Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель в заяві від імені Євросоюзу засудив залякування щодо членів Координаційної ради в Білорусі і підтвердив готовність блоку ввести санкції.

Як повідомляє "Європейська правда", відповідна заява була оприлюднена в п'ятницю ввечері в Брюсселі.

У заяві наголошено, що сьогодні всі члени президії Координаційної ради, крім лауреата Нобелівської премії Світлани Алексієвич, заарештовані або покинули країну.

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Боррель підкреслює необхідність інклюзивного національного діалогу з широкими колами суспільства, зокрема, з Координаційною радою, аби вивести Білорусь з кризи.

"Переслідування, насильство і примусове вигнання членів Координаційної ради та інших представників громадянського суспільства суперечать цій меті. Вражаюча відданість білоруського народу демократичного майбутнього та наполегливий заклик до поваги її основних прав заслуговують іншої відповіді", - заявив глава європейської дипломатії.

Євросоюз готовий запровадити персональні санкції щодо білоруських посадовців, наголосив Боррель.

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"ЄС підтверджує свою рішучість ввести санкції у відношенні осіб, відповідальних за насильство, придушення мирних протестів і фальсифікацію результатів виборів, і готовий приймати подальші обмежувальні заходи у випадках необхідності", - сказано в заяві.

За повідомленнями ЗМІ, країни Європейського Союзу узгодили внесення до санкційного списку 40 представників білоруського режиму.

У санкційному списку будуть особи, які брали участь у фальшуванні результатів президентських виборів та причетні до жорстокого придушення протестів.

За словами одного із дипломатів, список поки що є неповним, оскільки досі тривають дискусії, чи повинен бути в ньому Александр Лукашенко, який виконує обов’язки президента Білорусі.