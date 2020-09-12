Евросоюз обратился к властям Беларуси из-за преследования оппозиции

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в заявлении от имени Евросоюза осудил запугивания в отношении членов Координационного совета в Беларуси и подтвердил готовность блока к санкциям.

Как сообщает "Европейская правда", соответствующее заявление было обнародовано в пятницу вечером в Брюсселе.

В заявлении отмечается, что сегодня все члены президиума Координационного совета, кроме лауреата Нобелевской премии Светланы Алексиевич, арестованы или покинули страну.

Читайте также Посол Украины направил в МИД Беларуси ноту о нарушении Венской конвенции - СМИ

Боррель подчеркивает необходимость инклюзивного национального диалога с широкими кругами общества, в частности, с Координационным советом, чтобы вывести Беларусь из кризиса.

"Преследование, насилие и принудительное изгнание членов Координационного совета и других представителей гражданского общества противоречат этой цели. Впечатляющая преданность белорусского народа демократическому будущему и настойчивый призыв к уважению его основных прав заслуживают другого ответа", - заявил глава европейской дипломатии.

Евросоюз готов ввести персональные санкции в отношении белорусских чиновников, подчеркнул Боррель.

Читайте также США объявят санкции против властей Беларуси через несколько дней - Госдеп

"ЕС подтверждает свою решимость ввести санкции в отношении лиц, ответственных за насилие, подавление мирных протестов и фальсификации результатов выборов, и готов принимать дальнейшие ограничительные меры в случае необходимости", - говорится в заявлении.

По сообщениям СМИ, страны Европейского Союза согласовали внесение в санкционный список 40 представителей белорусского режима.

В санкционном списке будут лица, которые принимали участие в фальсификации результатов президентских выборов и причастны к жестокому подавлению протестов.

По словам одного из дипломатов, список пока является неполным, поскольку до сих пор продолжаются дискуссии, должен ли быть в нем Александр Лукашенко, который выполняет обязанности президента Беларуси.