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Меркель: прагнення до демократії в Білорусі розтоптано ногами

Субота, 12 вересня 2020, 14:39

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель у своєму щотижневому відеоподкасті підтримала протестувальників у Білорусі. 

Як повідомляє "Європейська правда", відеоролик Меркель оприлюднила в суботу, 12 вересня.

Це звернення присвячене Міжнародному дню демократії 15 вересня.

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"Ми бачимо у світі, як навіть авторитарні системи можуть бути економічно успішними і кидати нам виклик у багатьох областях - на шкоду основним правам, Це не наш європейський шлях", - зазначила глава уряду Німеччини. 

Меркель зазначила, що останніми днями з великим занепокоєнням спостерігає за подіями в Білорусі. "Там прагнення до демократії буквально розтоптане ногами", - зазначила Меркель. 

"Ми всім серцем разом з мирними демонстрантами. Захоплює те, з якою сміливістю і рішучістю вони виходять на вулиці на захист свободи і верховенства права", - додала канцлер Німеччини.

Нагадаємо, у п’ятницю глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель в заяві від імені Євросоюзу засудив залякування щодо членів Координаційної ради в Білорусі і підтвердив готовність блоку ввести санкції. 

За повідомленнями ЗМІ, країни Європейського Союзу узгодили внесення до санкційного списку 40 представників білоруського режиму.

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Білорусь Меркель
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