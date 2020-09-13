Франція вперше перетнула поріг у 10 тисяч заражень за добу
Неділя, 13 вересня 2020, 11:35
У Франції вперше з початку епідемії добовий приріст хворих на коронавірус перевищив позначку у 10 тисяч.
Як пише "Європейська правда" з посиланням на BFMTV, такі дані увечері 12 вересня оприлюднило Агентство охорони здоров’я.
За останні 24 години в країні підтвердили 10 561 нових заражень коронавірусом - вперше більше 10 тисяч.
Померли за добу 17 хворих. Загальна кількість загиблих від вірусу з початку епідемії зросла до 30 910.
9 вересня голова Наукової ради, що консультує уряд з пандемії, Жан-Франсуа Дельфрайссі заявляв, що уряду необхідно прийняти деякі "жорсткі" рішення, і якомога швидше, аби стримати зростання кількості заражень.
Нагадаємо, напередодні у Британії також заявили про експоненційне поширення вірусу.
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