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Франция впервые пересекла порог в 10 тысяч заражений за сутки

Воскресенье, 13 сентября 2020, 11:35

Во Франции впервые с начала эпидемии суточный прирост больных коронавирусом превысил отметку в 10 тысяч.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на BFMTV, такие данные вечером 12 сентября опубликовало Агентство здравоохранения.

За последние 24 часа в стране подтвердили 10 561 новых заражений коронавирусом - впервые более 10 000.

Умерли за сутки 17 больных. Общее количество погибших от вируса с начала эпидемии выросло до 30 910.

9 сентября председатель Научного совета, консультирующего правительство по поводу противодействия пандемии, Жан-Франсуа Дельфрайсси заявлял, что правительству необходимо принять некоторые "жесткие" решения, и как можно быстрее, чтобы сдержать рост числа заражений.

Напомним, накануне в Великобритании также заявили о экспоненциальном распространении вируса.

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Коронавирус Франция
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