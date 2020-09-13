Франция впервые пересекла порог в 10 тысяч заражений за сутки

Во Франции впервые с начала эпидемии суточный прирост больных коронавирусом превысил отметку в 10 тысяч.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на BFMTV, такие данные вечером 12 сентября опубликовало Агентство здравоохранения.

За последние 24 часа в стране подтвердили 10 561 новых заражений коронавирусом - впервые более 10 000.

Умерли за сутки 17 больных. Общее количество погибших от вируса с начала эпидемии выросло до 30 910.

9 сентября председатель Научного совета, консультирующего правительство по поводу противодействия пандемии, Жан-Франсуа Дельфрайсси заявлял, что правительству необходимо принять некоторые "жесткие" решения, и как можно быстрее, чтобы сдержать рост числа заражений.

Напомним, накануне в Великобритании также заявили о экспоненциальном распространении вируса.