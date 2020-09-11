Швидкість передачі коронавірусу у Британії перевищила критичний рівень і зростає

Швидкість передачі коронавірусу у Великій Британії перевищила критичний рівень, що означає, що інфекція зростає експоненціально.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Sky News.

За даними Наукової консультативної групи з надзвичайних ситуацій (SAGE), остання оцінка показника R (рівень поширення) по Британії становить від 1,0 до 1,2. Тобто один інфікований заражає 1-1,2 людей.

Останній раз цей показник був вище одиниці на початку березня.

За даними ВВС, тестування тисяч людей в Англії показало, що число випадків захворювання подвоюється кожні сім-вісім днів, причому помітне зростання спостерігається на півночі країни і серед молоді.

Однак, зараз рівень поширення вірусу як і раніше набагато нижчий, ніж на піку пандемії у квітні.

Захворюваність різко знизилася в травні і залишалася низькою в червні і липні, але кілька великих досліджень населення в цілому тепер припускають, що сталося повторне поширення вірусу.

Дослідження REACT за участю понад 150 000 добровольців в Англії виявило "прискорення передачі" в кінці серпня - початку вересня.

Рівні зараження росли по всій Англії, але особливо на північному сході, північному заході і Йоркширі. І було збільшення числа позитивних випадків у всіх вікових групах до 65 років, з найвищими темпами зростання у віці 18-24 років.

Нагадаємо, уряд Британії запропонував проєкт програми для стримування коронавірусу загальною вартістю 100 млрд фунтів, з головним акцентом на масштабне тестування.