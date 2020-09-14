Єрмак: Україна в Берліні не брала зобов’язань про перегляд постанови про місцеві вибори 

Україна під час зустрічі радників в нормандському форматі не обіцяла вносити зміни до постанови про місцеві вибори для проведення їх на окупованих територіях.

Про це в ефірі телеканалу "Україна 24" заявив глава Офісу президента Андрій Єрмак, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Укрінформ".

"Ніяких зобов'язань від української сторони щодо перегляду постанови Верховної Ради (про місцеві вибори - Ред.) не було. І це неможливо, тому що ми не можемо втручатися в діяльність українського парламенту", - сказав він.

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За словами Єрмака, Україна лише "проінформувала" інших учасників зустрічі про наявність постанови, якою хочуть внести зміни в уже прийняту постанову щодо місцевих виборів.

"Ми тільки поінформували колег по нормандської зустрічі, що депутат від "Слуги народу "(Олександр Качура, - ред.) ще 28 липня зареєстрував постанову про зміни. І ця постанова є і найближчим часом вона буде винесена в зал Верховної Ради, де буде вирішуватися її доля", - сказав Єрмак.

Нагадаємо, представники України та Росії розійшлися у своїх висновках щодо результатів переговорів зустріч радників у нормандському форматі, яка у п’ятницю відбулася в Берліні.

Відмінні заяви пролунали щодо можливості проведення нормандського саміту за участі лідерів країн та перегляду постанови ВР про призначення місцевих виборів.

Зокрема, представник РФ, заступник керівника офісу президента Росії Дмітрій Козак заявив, що сторони домовилися, що український парламент розгляне зміни до постанови ВР про оголошення виборів, у якій прописані умови, за яких можуть відбутися місцеві вибори на окупованих територіях.

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Представник України в політичній підгрупі Тристоронньої контактної групи у Мінську Андрій Костін заявив, що 11 вересня в Берліні на переговорах політрадник країн "нормандської четвірки" сторони погодили, що український парламент розгляне зміни до постанови про вибори на окупованому Донбасі.

За словами представника України, йдеться про зміни, які передбачає постанова, внесена в Раду 28 липня депутатом Олександром Качурою.

Нинішня постанова про місцеві вибори, яку затвердила Рада, передбачає, що місцеві вибори на окупованих територіях можуть відбутися лише після припинення окупації та збройної агресії Росії проти України, виведення усіх незаконних збройних формувань з території України та відновлення контролю за кордонами.

Водночас у запропонованих Раді змінах, які публікує LB.ua, йдеться, що місцеві вибори на окупованих територіях можна буде провести за умови повного роззброєння, демілітаризації та реінтеграції відповідно до стандартів ООН та Організації з безпеки і співробітництва в Європі.

За словами Костіна, запропонований проєкт постанови повністю відповідає Мінському комплексу заходів.

Нардеп Качура заявляє, що у запропонованих ним змінах зараз взагалі мова не йде про проведення виборів на непідконтрольних територіях.

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