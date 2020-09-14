Ермак: Украина в Берлине не брала обязательств о пересмотре постановления о местных выборах

Украина во время встречи советников в нормандском формате не обещала вносить изменения в постановление о местных выборах для проведения их на оккупированных территориях.

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" заявил глава Офиса президента Андрей Ермак, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Укринформ".

"Никаких обязательств от украинской стороны о пересмотре постановления Верховной Рады (о местных выборах - Ред.) не было. И это невозможно, потому что мы не можем вмешиваться в деятельность украинского парламента", - сказал он.

Читайте также Шантаж убийством Минска: что пошло не так в переговорах Ермака в Берлине

По словам Ермака, Украина лишь "проинформировала" других участников встречи о наличии постановления, которым хотят внести изменения в уже принятое постановление о местных выборах.

"Мы только проинформировали коллег по нормандской встречи, что депутат от " Слуги народа" (Александр Качура, - Ред.) еще 28 июля зарегистрировал постановление об изменениях. И это постановление в ближайшее время будет вынесено в зал Верховной Рады, где будет решаться его судьба", - сказал Ермак.

Напомним, представители Украины и России разошлись в своих выводах о результатах переговоров встречи советников в нормандском формате, которая в пятницу состоялась в Берлине.

Отличающиеся заявления прозвучали о возможности проведения нормандского саммита с участием лидеров стран и пересмотра постановления ВР о назначении местных выборов.

В частности, представитель РФ, заместитель руководителя офиса президента России Дмитрий Козак заявил, что стороны договорились, что украинский парламент рассмотрит изменения в постановление ВР об объявлении выборов, в котором прописаны условия, при которых могут произойти местные выборы на оккупированных территориях.

Читайте также Украина и Россия обнародовали принципиально разные итоги нормандской встречи советников

Представитель Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы в Минске Андрей Костин заявил, что 11 сентября в Берлине на переговорах политсоветников стран "нормандской четверки" стороны согласовали, что украинский парламент рассмотрит изменения в постановление о выборах на оккупированном Донбассе.

По словам представителя Украины, речь идет об изменениях, которые предусматривает постановление, внесенное в Раду 28 июля депутатом Александром Качурой.

Нынешнее постановление о местных выборах, которое утвердила Рада, предусматривает, что местные выборы на оккупированных территориях могут состоятся только после прекращения оккупации и вооруженной агрессии России против Украины, вывода всех незаконных вооруженных формирований с территории Украины и восстановления контроля за границами.

В то же время в предложенных Раде изменениях, которые публикует LB.ua, говорится, что местные выборы на оккупированных территориях можно будет провести при условии полного разоружения, демилитаризации и реинтеграции в соответствии со стандартами ООН и Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

По словам Костина, предложенный проект постановления полностью соответствует Минскому комплексу мер.

Нардеп Качура заявляет, что в предложенных им изменениях сейчас вообще речь не идет о проведении выборов на неподконтрольных территориях.

Больше о берлинской встрече: Шантаж убийством Минска: что пошло не так в переговорах Ермака в Берлине