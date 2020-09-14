Кулеба запросив главу МЗС Угорщини на Закарпаття

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба запросив угорського колегу Петера Сійярто 23 вересня відвідати Закарпаття.

Про це у понеділок проінформувала пресслужба МЗС України, повідомляє "Європейська правда".

Кулеба телефоном поспілкувався з Сійярто і запросив його в Україну, що "обговорити подальші кроки з реалізації вже досягнутих домовленостей з розвитку взаємодії в політичній, економічній, культурно-гуманітарній сферах, та взяти участь у спільних заходах".

З повідомлення МЗС випливає, що з угорським міністром планують обговорити чинні обмеження в’їзду у зв’язку з пандемією.

"Запроваджені в Україні та Угорщині обмеження для в'їзду іноземців у зв'язку з поширенням коронавірусу накладають певні обмеження на всіх громадян, незалежно від статусу. На цьому тлі наша зустріч є чітким сигналом - обидві країни налаштовані на пошук взаємоприйнятних рішень без зволікань," - зазначив Кулеба.

На початку вересня повідомлялося, що на Закарпаття під приводом карантинної заборони на в’їзд іноземців до України не допустили представника уряду Угорщини Арпада Потапі, який хотів взяти участь у відкритті школи, відремонтованої коштом угорського уряду.

Потапі як урядовий державний секретар має дипломатичний паспорт, але Україна закрила в’їзд для усіх дипломатів, крім тих, хто працював у нашій державі ще до серпня та має акредитацію від МЗС.

Київ мав право зробити для Потапі виняток, але відмовився це робити, пояснивши, що візит угорського урядовця на Закарпаття несе епідемічну небезпеку.

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