Кулеба пригласил главу МИД Венгрии на Закарпатье

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба пригласил венгерского коллегу Петера Сийярто 23 сентября посетить Закарпатье.

Об этом в понедельник проинформировала пресс-служба МИД Украины, сообщает "Европейская правда".

Кулеба по телефону пообщался с Сийярто и пригласил его в Украину, что "обсудить дальнейшие шаги по реализации уже достигнутых договоренностей по развитию взаимодействия в политической, экономической, культурно-гуманитарной сферах, и принять участие в совместных мероприятиях".

Из сообщения МИД следует, что с венгерским министром планируют обсудить действующие ограничения въезда в связи с пандемией.

"Введенные в Украине и Венгрии ограничения для въезда иностранцев в связи с распространением коронавируса накладывают определенные ограничения на всех граждан, независимо от статуса. На этом фоне наша встреча является четким сигналом - обе страны настроены на поиск взаимоприемлемых решений незамедлительно," - отметил Кулеба.

В начале сентября сообщалось, что в Закарпатье под предлогом карантинного запрета на въезд иностранцев в Украину не пустили представителя правительства Венгрии Арпада Потапи, который хотел принять участие в открытии школы, отремонтированной за счет венгерского правительства.

Потапи как правительственный государственный секретарь имеет дипломатический паспорт, но Украина закрыла въезд для всех дипломатов, кроме тех, кто работал в нашем государстве еще до августа и имеет аккредитацию от МИД.

Киев имел право сделать для Потапа исключение, но отказался это делать, объяснив, что визит венгерского чиновника в Закарпатье несет эпидемическую опасность.

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