Глава МЗС РФ скасував візит до Берліну

Міністр закордонних справ Росії Сєргєй Лавров скасував візит до Німеччини, який планувався на 15 вересня.

Про це заявили в МЗС РФ, пише "Європейська правда" з посиланням на "Інтерфакс".

Офіційно причиною скасування візиту називають зміни у графіку міністра закордонних справ Німеччини Гайко Мааса.

"3 вересня цього року німецька сторона повідомила про зміну у робочому графіку Мааса, у зв’язку з чим його участь у церемонії (закриття року науково освітніх партнерств 2018-2020 років) скасовується, а на двосторонні перемовини відводиться лише півтори години. Таким чином, перша і головна мета поїздки Лаврова до столиці виявилася неактуальною, а запропонований формат перемовин - дуже скороченим", - повідомляє пресслужба МЗС РФ.

У повідомленні додають, що візит Лаврова у ці дати був запланований ще близько року тому та підтверджений 11 серпня під час перемовин у Москві.

Нагадаємо, минулого тижня МЗС Росії викликало посла Німеччини в РФ через заяви довкола отруєння російського опозиціонера Алєксеєя Навального.

14 вересня речник німецького уряду повідомив, що лабораторії у Франції і Швеції підтвердили отруєння Навального нервовим агентом з групи "Новічок".

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