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У Португалії повернули режим надзвичайної ситуації через коронавірус

Вівторок, 15 вересня 2020, 10:59

Уряд  Португалії знову оголосив режим надзвичайної ситуації на материковій частині країни у зв’язку зі збільшенням випадків коронавірусу, що передбачає низку обмежень для громадськості.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на телерадіокомпанію RTP.

Президент Національної ради охорони здоров'я Енріке Баррос заявив, що нові заходи є послідовними і мають сенс перед лицем нинішньої реальності.

Режим надзвичайної ситуації, що досі діяв тільки в столичному регіоні, почав діяти на решті території до 23: 59 30 вересня.

Нові обмеження передбачають заборону збиратися у групи понад 10 осіб,  якщо вони не належать до одного домогосподарства, а також заборону на продаж алкогольних напоїв.

У торгових закладах, в тому числі супермаркетах і гіпермаркетах, продаж алкогольних напоїв з 20.00 тепер заборонений.

У ресторанах , кафе та кондитерських, розташованих за 300 метрів від шкіл будуть, вводиться обмеження на кількість людей за столиком – не більше чотирьох осіб. Таке ж обмеження буде діяти в закладах громадського харчування на території ТРЦ.  

Магазинам дозволяється працювати лише з 10.00, "за винятком пекарень, кафе, перукарень і спортзалів", час закриття -з  20.00 до 23.00, за рішенням муніципалітету "в залежності від конкретної ситуації " в кожному окрузі.

На додаток до правил для більшої частини Португалії  діють додаткові заходи для регіонів Лісабона і Порту, де ризик захворюваності вищий через більшу щільність населення.

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Португалія Коронавірус
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