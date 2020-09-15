В Португалии вернули режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса

Правительство Португалии вновь объявило режим чрезвычайной ситуации на материковой части страны в связи с увеличением случаев коронавируса, что предусматривает ряд ограничений для общественности.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на телерадиокомпанию RTP.

Президент Национального совета здравоохранения Энрике Баррос заявил, что новые меры являются последовательными и имеют смысл перед лицом нынешней реальности.

Режим чрезвычайной ситуации, до сих пор действовавший только в столичном регионе, начал действовать на остальной территории до 23: 59 30 сентября.

Новые ограничения предусматривают запрет собираться в группы более 10 человек, если они не относятся к одному домохозяйству, а также запрет на продажу алкогольных напитков.

В торговых заведениях, в том числе супермаркетах и гипермаркетах, продажа алкогольных напитков с 20.00 теперь запрещена.

В ресторанах, кафе и кондитерских, расположенных в 300 метрах от школ, вводится ограничение на количество людей за столиком – не более четырех человек. Такое же ограничение будет действовать в заведениях общественного питания на территории ТРЦ.

Магазинам разрешается работать только с 10.00, "за исключением пекарен, кафе, парикмахерских и спортзалов", время закрытия -с 20.00 до 23.00, по решению муниципалитета "в зависимости от конкретной ситуации в каждом округе.

В дополнение к правилам для большей части Португалии действуют дополнительные меры для регионов Лиссабона и Порту, где риск заболеваемости выше из-за большей плотности населения.