Верховна Рада підтримала запровадження санкцій проти Білорусі

Верховна Рада на засіданні 15 вересня ухвалила заяву щодо подій у Білорусі, у якій визнала, що президентські вибори в сусідній країні не були ані вільними, ані чесними, та висловила політичну підтримку запровадженню санкцій проти відповідальних за фальсифікації і застосування насильства проти протестувальників.

Як повідомляє "Європейська правда", заява була схвалена голосами 228 народних депутатів.

Українські нардепи підтвердили, що президентські вибори в Білорусі не були ані вільними, ані чесними і пройшли в умовах цілковитої відсутності змагань між кандидатами, їх рівного доступу до ЗМІ, невідповідності процедури виборів стандартам ОБСЄ та Ради Європи, а також неприсутності на них спостерігачів від авторитетних міжнародних організацій.

Рада констатувала, що офіційно оприлюднені результати виборів не можуть відображати реального волевиявлення білоруських громадян. Тому депутати висловили підтримку необхідності запровадження персональних санкцій щодо Білорусі.

"Верховна Рада приєднується до оцінок Європейського парламенту щодо недемократичного характеру президентських виборів у Білорусі та підтримує запровадження санкцій стосовно осіб, відповідальних за фальсифікації результатів виборів і застосування насильства проти протестувальників", - сказано у схваленій нардепами заяві.

Українські депутати вимагають звільнення всіх без винятку затриманих і сподіваються, що офіційна влада Білорусі не допустить подальшої ескалації й напруги в білоруському суспільстві і переслідувань опонентів.

Окремо нардепи рішуче засудили та назвали неприйнятними незаконні затримання українських громадян. Вони пообіцяли всіма законними засобами захищати їхні права та інтереси.

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Депутати також звернулися до Кабінету міністрів з проханням розробити механізми надання захисту тим, хто постраждав від протизаконних дій правоохоронних органів під час мирних демонстрацій в білоруських містах, а також після незаконних затримань білоруськими правоохоронцями.

Верховна Рада наголосила, що вважає неприпустимим будь-які наміри залучити сили РФ та ОДКБ для врегулювання ситуації в Білорусі, оскільки такий крок стане прямою загрозою для загальноєвропейської безпеки та безпеки України.

Рада також закликала білоруську владу налагодити рівноправний діалог із білоруським суспільством для пошуку шляхів мирного виходу із сьогоднішньої кризи.