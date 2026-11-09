ЄС продовжив навчальну місію для військових ЗСУ і вирішив створити її представництво в Україні

Рада Європейського Союзу у понеділок ухвалила рішення продовжити мандат військової місії ЄС з надання допомоги Україні (EUMAM Ukraine) ще на два роки – до 15 листопада 2028 року, на цей період передбачено фінансування в розмірі майже 300 млн євро.

Про це журналістам у понеділок повідомили у пресслужбі Ради ЄС, пише "Європейська правда".

Рішення ухвалили за результатами нещодавнього стратегічного перегляду діяльності місії.

У цьому контексті Рада ЄС також вирішила створити представництво місії в Україні, щоб забезпечити безпосередню та ефективну координацію з українським військовим керівництвом, Збройними силами України та міжнародними партнерами. Це дасть змогу й надалі адаптувати навчання, які проводить ЄС, до потреб ЗСУ.

Крім того, мандат місії доповнили положеннями про врахування уроків, отриманих на полі бою, та посилення військової підготовки на підтримку оборонних потреб України.

EUMAM Ukraine є одним із ключових інструментів військової підтримки України з боку ЄС. Головна мета місії – сприяти підвищенню військового потенціалу Збройних сил України.

Від часу створення місії в жовтні 2022 року на запит України підготовку в її межах пройшли понад 100 тисяч українських військовослужбовців.

17 жовтня 2022 року Рада ЄС ухвалила рішення про створення EUMAM Ukraine із початковим мандатом на два роки.

EUMAM Ukraine забезпечує індивідуальну, колективну та спеціалізовану підготовку військовослужбовців ЗСУ на території держав-членів ЄС, а також координує та узгоджує навчальні програми, які проводять окремі країни-члени.

Раніше повідомлялось, що Нідерланди, Німеччина, Ірландія, Данія та Люксембург профінансують модернізацію двох навчальних центрів для військових на території України.

Торік у вересні стало відомо, що ЄС почав роботу над зміною мандата тренувальної місії для її розміщення в Україні.