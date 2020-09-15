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Верховная Рада поддержала введение санкций против Беларуси

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Верховная Рада поддержала введение санкций против Беларуси

Вторник, 15 сентября 2020, 12:58

Верховная Рада на заседании 15 сентября приняла заявление по событиям в Беларуси, в котором признала, что президентские выборы в соседней стране не были ни свободными, ни честными, и выразила политическую поддержку внедрению санкций против ответственных против ответственных за фальсификации и применение насилия против протестующих.

Как сообщает "Европейская правда", заявление было одобрено голосами 228 народных депутатов.

Украинские нардепы подтвердили, что президентские выборы в Беларуси не были ни свободными, ни честными и прошли в условиях полного отсутствия соревнований между кандидатами, их равного доступа к СМИ, несоответствия процедуры выборов стандартам ОБСЕ и Совета Европы, а также неприсутствия на них наблюдателей от авторитетных международных организаций.

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Рада констатировала, что официально обнародованные результаты выборов не могут отражать реальное волеизъявление белорусских граждан. Поэтому депутаты выразили поддержку необходимости введения персональных санкций в отношении Беларуси.

"Верховная Рада присоединяется к оценкам Европейского парламента о недемократическом характере президентских выборов в Беларуси и поддерживает введение санкций в отношении лиц, ответственных за фальсификации результатов выборов и применение насилия против протестующих", - говорится в одобренном нардепами заявлении.

Украинские депутаты требуют освобождения всех без исключения задержанных и надеются, что официальные власти Беларуси не допустят дальнейшей эскалации и напряжения в белорусском обществе и преследования оппонентов.

Отдельно нардепы решительно осудили и назвали неприемлемыми незаконные задержания украинских граждан. Они пообещали всеми законными средствами защищать их права и интересы.

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Депутаты также обратились к Кабинету министров с просьбой разработать механизмы предоставления защиты пострадавшим от противозаконных действий правоохранительных органов во время мирных демонстраций в белорусских городах, а также после незаконных задержаний белорусскими правоохранителями.

Верховная Рада подчеркнула, что считает недопустимым любые намерения привлечь силы РФ и ОДКБ для урегулирования ситуации в Беларуси, поскольку такой шаг станет прямой угрозой для общеевропейской безопасности и безопасности Украины.

Рада также призвала белорусские власти наладить равноправный диалог с белорусским обществом для поиска путей мирного выхода из сегодняшнего кризиса.

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