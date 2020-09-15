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Зеленський не виключив, що Білорусь може отримати "щось на зразок Майдану"

Вівторок, 15 вересня 2020, 09:47

Якщо білоруська влада відмовиться від діалогу з народом, Білорусь може "отримати щось на зразок Майдану". 

Про це Зеленський сказав у інтерв’ю Wiener Zeitung, пише "Європейська правда".

Глава держави зазначив, що однозначно підтримує білоруський народ, адже люди борються за свободу та демократію без агресії і насильства. Він підкреслив, що не хотів би, аби події в Білорусі призвели до "кривавої бані".

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"Багато демонстрантів піддаються жорстокому поводженню з боку держави. Для мене важливо, щоб не було кривавої бані. Якщо держава відмовиться від діалогу з народом, Білорусь може отримати щось на зразок Майдану", - сказав українськи президент.

Він додав, що у будь-якому випадку важливо, аби білоруси самі вирішували своє майбутнє. "Жодній країні не повинна втручатись у внутрішні справи іншої країни", - сказав Зеленський. 

Він також додав, що необхідно дочекатися стабілізації ситуації в Білорусі і тільки після цього стане ясно, чи може Мінськ залишитися посередником з врегулювання ситуації між Україною та Росією. 

Додамо, у інтерв’ю австрійському виданню  Зеленський також заявив, що  не образився на ексочільницю МЗС Австрії за весільний танок із Путіним.

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Зеленський Білорусь Росія
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