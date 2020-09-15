Суд у Польщі побачив порушення у діях прем'єра з підготовки виборів 10 травня, які не відбулися 

Воєводський адмінісративний суд Варшави вставновив, що вказівка Матеуша Моравєцького готуватись до виборів поштою ще до того, як було прийнято відповідний закон, була "грубим порушенням".

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє RMF24.

Йдеться про розпорядження прем’єра для Польської пошти розпочати друк необхідних бланків та конвертів, які мали бути використані для голосування на президентських виборах 10 травня.

Нагадаємо, в останній момент правляча коаліція домовилася про перенесення голосування - через епідеміологічну ситуацію та спротив опозиції, і вибори 10 травня визнали такими, що не відбулися.

Прем’єр у своєму розпорядженні для Польської пошти посилався на постанову щодо ситуації з коронавірусом. Суд вирішив, що цей загальний акт не може заміняти деталізовані положення виборчого кодексу, а найвищим органом з питань організації виборів є Національна виборча комісія.

Також суд постановив, що рішення про голосування поштою мало відбутися "у спосіб, який не гарантував рівного, прямого і таємного голосування", тоді як спосіб голосування не може обмежуватися виконавчою владою.

Рішення суду означає, що Матеуш Моравєцький своїми діями порушив конституцію та виборчий кодекс, і означало би визнання незаконним голосування 10 травня, якби воно відбулося.

Рішення ще не фінальне і може бути оскаржене у Вищому адміністративному суді.

Рішення суду не стосується результатів перенесених президентських виборів - 28 червня та 12 липня, за підсумком яких перемогу здобув Анджей Дуда.

Нагадаємо, 6 квітня Сейм підтримав проєкт партії "Право і справедливість" про поштове голосування на президентських виборах 2020 року. Згідно з ним, президентські вибори, які планувалися 10 травня, мали би відбутися поштовим голосуванням.

16 квітня прем’єр Матеуш Моравєцьий розпорядився, щоб Польська пошта почала підготовку до голосування поштою, хоча відповідний законопроєкт ще не був прийнятий фінально.

На підготовку до виборів 10 травня, які у підсумку були визнані такими що не відбулися, змарнували близько 70 млн злотих - на замовлення спеціальних конвертів, бюлетенів, логістику тощо.

Станом на липень 2020 року, прокуратура отримала більше 100 повідомлень про ймовірні порушення закону, пов’язані з підготовкою до президентських виборів 10 травня.