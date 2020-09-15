Суд в Польше увидел нарушения в действиях премьера по подготовке выборов 10 мая, которые не состоялись

Воеводский админисративний суд Варшавы установил, что указание Матеуша Моравецького готовиться к выборам по почте еще до того, как был принят соответствующий закон, была "грубым нарушением".

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает RMF24.

Речь идет о распоряжении премьера для Польской почты начать печать необходимых бланков и конвертов, которые должны быть использованы для голосования на президентских выборах 10 мая.

Напомним, в последний момент правящая коалиция договорилась о переносе голосования - через эпидемиологическую ситуацию и сопротивление оппозиции, и выборы 10 мая признали несостоявшимися.

Премьер в своем распоряжении для Польской почты ссылался на постановление о ситуации с коронавирусом. Суд решил, что этот общий акт не может заменять детализированные положения избирательного кодекса, а высшим органом по вопросам организации выборов является Национальная избирательная комиссия.

Также суд постановил, что решение о голосовании по почте должно было состояться "способом, который не гарантировал равного, прямого и тайного голосования", тогда как способ голосования не может ограничиваться исполнительной властью.

Решение суда означает, что Матеуш Моравецький своими действиями нарушил конституцию и избирательный кодекс, и означало бы признание незаконным голосования 10 мая, если бы оно состоялось.

Решение еще не финальное и может быть обжаловано в Высшем административном суде.

Решение не касается результатов перенесенных президентских выборов - 28 июня и 12 июля, по итогам которых победил Анджей Дуда.

Напомним, 6 апреля Сейм поддержал проект партии "Право и справедливость" о почтовом голосования на президентских выборах 2020 года. Согласно ему, президентские выборы, которые планировались 10 мая, должны были проходить почтовым голосованием.

16 апреля премьер Матеуш Моравецьий распорядился, чтобы Польская почта начала подготовку к голосованию по почте, хотя соответствующий законопроект еще не был принят финально.

На подготовку к выборам 10 мая, которые в итоге были признаны несостоявшимися, вытратили около 70 млн злотых - на заказ специальных конвертов, бюллетеней, логистику и так далее.

По состоянию на июль 2020 года, прокуратура получила более 100 сообщений о возможных нарушениях закона, связанных с подготовкой к президентским выборам 10 мая.