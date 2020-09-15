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Румунія продовжила заборону в'їзду іноземців ще на місяць

Вівторок, 15 вересня 2020, 14:16

Румунія продовжила заборону на в’їзд іноземних громадян ще на 30 діб, починаючи з 15 вересня.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на посольство України у Румунії.

"Інформуємо, що, згідно з рішенням уряду Румунії, з 15.09.2020 року продовжено на 30 діб дію режиму надзвичайної ситуації в рамках якого забороняється в’їзд іноземних громадян на територію Румунії" - йдеться у повідомленні посольства у Facebook.

Під час дії режиму НС громадяни Румунії зобов'язані носити маски в громадських місцях і на вулицях протягом того часу, який встановила місцева влада кожного району.

Спортивні змагання можуть бути організовані без участі глядачів, а культурні заходи дозволені з дотриманням всіх карантинних правил.

Приватні заходи в закритих приміщеннях дозволені тільки за участю не більше 20 осіб та з дотриманням правил фізичної дистанції.

На відкритих просторах дозволені збори не більше 50 осіб, які зобов'язані дотримуватися правил дистанціювання.

Разом з тим уряд дозволив проведення політичних демонстрацій за участі не більше 100 осіб за дотримання необхідних правил.

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Румунія
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