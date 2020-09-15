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Румыния продлила запрет въезда иностранцев еще на месяц

Вторник, 15 сентября 2020, 14:16

Румыния продлила запрет на въезд иностранных граждан еще на 30 суток, начиная с 15 сентября.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на посольство Украины в Румынии.

"Информируем, что, согласно решению правительства Румынии, с 15.09.2020 года продлен на 30 суток действие режима чрезвычайной ситуации в рамках которого запрещается въезд иностранных граждан на территорию Румынии", - говорится в сообщении посольства в Facebook.

Во время действия режима ЧС граждане Румынии обязаны носить маски в общественных местах и на улицах в течение того времени, которое установили местные власти каждого района.

Спортивные соревнования могут быть организованы без участия зрителей, а культурные мероприятия разрешены с соблюдением всех карантинных правил.

Частные мероприятия в закрытых помещениях разрешены только с участием не более 20 человек и с соблюдением правил физической дистанции.

На открытых пространствах разрешены сборы не более 50 человек, которые обязаны соблюдать правила дистанцирования.

Вместе с тем правительство разрешило проведение политических демонстраций с участием не более 100 человек при соблюдении необходимых правил.

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Румыния
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