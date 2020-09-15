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Австрія виділить 1 млн євро гуманітарної допомоги для Донбасу

Вівторок, 15 вересня 2020, 14:38

Президент Австрії Александр ван дер Беллен повідомив, що Австрія планує виділити 1 мільйон євро допомоги для Донбасу. 

Про це він сказав під час спільної пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським у Відні, повідомляє "Європейська правда". 

Ван дер Беллен зазначив, що для Австрії особливо важливим є питання  життя населення у регіоні конфлікту. 

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"Тому ми надаємо відповідну гуманітарну допомогу, особливо внутрішньо переміщеним особам. Мене тішить, що в рамках візиту пана президента Зеленського ми змогли пообіцяти і підтвердити, що ми надамо допомогу у розмірі 1 млн євро для подальшої допомоги у цьому регіоні", - заявив австрійський президент.

Ван дер Беллен подякував Зеленському за його "сміливі і мужні ініціативи", особливо що стосується цивільного населення на Донбасі. Він також привітав тривале перемир’я у зоні конфлікту, заявивши, що режим тиші переважно виконується. 

"Повне виконання мінських угод є ключем для сталого вирішення цього конфлікту", - додав австрійський президент. 

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Австрія Зеленський Донбас та ОРДЛО
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