Австрия выделит 1 млн евро гуманитарной помощи для Донбасса

Президент Австрии Александр ван дер Беллен сообщил, что Австрия планирует выделить 1 млн евро помощи для Донбасса.

Об этом он сказал во время совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Вене, сообщает "Европейская правда".

Ван дер Беллен отметил, что для Австрии особенно важным является вопрос жизни населения в регионе конфликта.

"Поэтому мы предоставляем соответствующую гуманитарную помощь, особенно внутренне перемещенным лицам. Меня радует, что в рамках визита господина президента Зеленского мы смогли пообещать и подтвердить, что мы окажем помощь в размере 1 млн евро для дальнейшей помощи в этом регионе", - заявил австрийский президент .

Ван дер Беллен поблагодарил Зеленского за его "смелые и мужественные инициативы", особенно что касается гражданского населения на Донбассе. Он также приветствовал длительное перемирие в зоне конфликта, заявив, что режим тишины преимущественно выполняется.

"Полное выполнение минских соглашений является ключом для устойчивого решения этого конфликта", - добавил австрийский президент.