Уряд Ірландії самоізолюється через підозру на коронавірус

Усі члени уряду Ірландії самоізолюються через підозру на коронавірус у міністра охорони здоров’я.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Irish Times.

Міністр охорони здоров’я Стефен Доннелі сьогодні пообіді повідомив, що почувається зле. Лікарі порадили йому здати тест на Covid-19, на цей час результат тесту ще не відомий.

Оскільки міністр вранці був присутній на загальному засіданні уряду, прем’єр та усі міністри тимчасово самоізолюються.

За останню добу в країні виявили 357 нових заражень. Востаннє вищі добові показники реєстрували наприкінці квітня.

Водночас, на відміну від низки країн Європи, Ірландія поки не наблизилася до своїх рекордів "першої хвилі" епідемії - понад 1000 хворих за добу.

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