Правительство Ирландии самоизолируется из-за подозрения на коронавирус

Все члены правительства Ирландии самоизолируются из-за подозрения на коронавирус у министра здравоохранения.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Irish Times.

Министр здравоохранения Стефен Доннели сегодня после обеда сообщил, что чувствует себя плохо. Врачи посоветовали ему сдать тест на Covid-19, на данный момент результат еще не известен.

Поскольку министр утром присутствовал на общем заседании правительства, премьер и все министры временно самоизолируются.

За последние сутки в стране обнаружили 357 новых заражений. Последний раз более высокие суточные показатели регистрировали в конце апреля.

В то же время, в отличие от ряда стран Европы, Ирландия пока не приблизилась к своим рекордам "первой волны" эпидемии - более 1000 новых больных за сутки.

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