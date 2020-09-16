В уряді не вірять, що територіальний конфлікт блокує вступ України до НАТО

Віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина переконана, що конфлікт на Донбасі не стане перешкодою для вступу України у НАТО.

Таку думку вона висловила у інтерв’ю "РБК-Україна", повідомляє "Європейська правда".

Стефанішина наголосила, що у НАТО нині є члени, в яких залишаються невирішені територіальні проблеми.

"Але давайте подивимося реально. Серед членів НАТО є багато країн із територіальними конфліктами. Навіть є країни Альянсу, в яких між собою є спірні територіальні питання", - сказала Стефанішина.

Як приклади вона навела Грецію та Туреччину, а також Іспанію та Велику Британію, які мають спірні питання щодо території.

"Такі банальні приклади розбивають вщент ці наративи", - сказала Стефанішина, спростовуючи тезу, що поки триває конфлікт на Донбасі, до НАТО Україна не увійде.

Нагадаємо, у новій стратегії національної безпеки, яку президент Володимир Зеленський ввів у дію в понеділок, є вказівка отримати запрошення та приєднатися до Плану дій щодо членства у НАТО.

Детальніше у статті "Донбас як Крим: на що дав згоду Зеленський у новій безпековій стратегії України".