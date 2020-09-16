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В уряді не вірять, що територіальний конфлікт блокує вступ України до НАТО

Середа, 16 вересня 2020, 08:38

Віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина переконана, що конфлікт на Донбасі не стане перешкодою для вступу України у НАТО. 

Таку думку вона висловила у інтерв’ю "РБК-Україна", повідомляє "Європейська правда". 

Стефанішина наголосила, що у НАТО нині є члени, в яких залишаються невирішені територіальні проблеми. 

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"Але давайте подивимося реально. Серед членів НАТО є багато країн із територіальними конфліктами. Навіть є країни Альянсу, в яких між собою є спірні територіальні питання", - сказала Стефанішина. 

Як приклади вона навела Грецію та Туреччину, а також Іспанію та Велику Британію, які мають спірні питання щодо території.

"Такі банальні приклади розбивають вщент ці наративи", - сказала Стефанішина, спростовуючи тезу, що поки триває конфлікт на Донбасі, до НАТО Україна не увійде.

Нагадаємо, у новій стратегії національної безпеки, яку президент Володимир Зеленський ввів у дію в понеділок, є вказівка отримати запрошення та приєднатися до Плану дій щодо членства у НАТО.

Детальніше у статті "Донбас як Крим: на що дав згоду Зеленський у новій безпековій стратегії України".

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Україна-НАТО Стефанішина Донбас та ОРДЛО
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