В правительстве не верят, что территориальный конфликт блокирует вступление Украины в НАТО

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина убеждена, что конфликт на Донбассе не станет препятствием для вступления Украины в НАТО.

Такое мнение она высказала в интервью "РБК-Украина", сообщает "Европейская правда".

Стефанишина отметила, что в НАТО сейчас есть члены, в которых остаются нерешенные территориальные проблемы.

"Но давайте посмотрим реально. Среди членов НАТО многие страны с территориальными конфликтами. Даже есть страны Альянса, в которых между собой есть спорные территориальные вопросы", - сказала Стефанишина.

В качестве примеров она привела Грецию и Турцию, а также Испанию и Великобританию, которые имеют спорные вопросы о территории.

"Такие банальные примеры разбивают вдребезги эти нарративы", - сказала Стефанишина, опровергая тезис, что пока продолжается конфликт на Донбассе, в НАТО Украина не войдет.

Напомним, в новой стратегии национальной безопасности, которую президент Владимир Зеленский ввел в действие в понедельник, есть указание получить приглашение и присоединиться к Плану действий относительно членства в НАТО.

Подробнее в статье: "Донбасс как Крым: на что дал согласие Зеленский в новой стратегии безопасности Украины".