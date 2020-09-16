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Жоден газопровід не здатний змінити поведінку Росії – президентка Єврокомісії

Середа, 16 вересня 2020, 12:00

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн не думає, що побудова газопроводу "Північний потік-2" здатна змінити поведінку Росії і покращити відносини між ЄС і Москвою.

Як повідомляє кореспондент "Європейської правди", про це вона сказала у зверненні "Про стан Союзу", з яким щороку виступають глави комісії в Європейському парламенті.

"Для тих хто виступає за тісні стосунки з Росією я скажу, що отруєння Алексєя Навального покращеною версією нервового агента – це не одиничний інцидент" - заявила фон дер Ляєн.

За її словами, цю модель поведінки Росії вже можна було спостерігати в Грузії, в Україні, у Сирії і в Солсбері, а також у процесі втручання у вибори по всьому світу.

"Ця модель поведінки лишається незмінною і жоден газопровід її не змінить" - заявила фон дер Ляєн, викликавши бурхливі оплески членів Європарламенту.

Напередодні президент Австрії Александр ван дер Беллен вважає, що питання отруєння російського опозиціонера Алексєя Навального та будівництво газопроводу "Північний потік-2" не можна пов’язувати. 

Нагадаємо, раніше канцлерка Німеччини Ангела Меркель заявила, що має намір погоджувати з європейськими партнерами будь-які дії проти Росії у зв'язку з отруєнням Навального.

Вона також зазначила, що ще не прийняла остаточного рішення про те, чи торкнуться будь-які дії проти Москви газопроводу "Північний потік-2".

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Навальний Північний потік-2
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