У Зеленського звинуватили Білорусь в поширенні серед хасидів неправди про відкритий кордон

Офіс президента України оприлюднив заяву, у якій закликав білоруську владу припинити поширювати неправдиві заяви для паломників-хасидів нібито про відкритий для них кордон.

Відповідна заява розміщена на сайті глави держави у середу вдень, пише "Європейська правда".

В ОП заявили, що станом на сьогодні до двох тисяч паломників-хасидів перебувають на кордоні між Білоруссю та Україною.

"Більшість із них прибули з Ізраїлю, довірившись чуткам про те, що український кордон з Білоруссю нібито відкритий. Влада Білорусі деякими своїми непродуманими заявами умисно чи неумисно підігріває ці чутки", - заявили в офісу українського президента.

В ОП підкреслили, що Україна ухвалила рішення про закриття державного кордону для іноземців "через суттєве погіршення ситуації з поширенням COVID-19".

Також на території України залишаються чинними суворі карантинні обмеження, що робить неможливим проведення масових заходів, зокрема релігійного характеру, додали в ОП.

"Закликаємо білоруську владу припинити створювати додаткову напругу на кордоні з нашою державою та не поширювати неправдиві обнадійливі заяви для паломників, які можуть створити у них відчуття, що кордон України все ж може бути відкритий для іноземців", - звернулись до офіційного Мінська в офісі президента України.

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14 вересня сотні хасидів намагалися потрапити в Україну з Білорусі. На кордон прибув голова ДПСУ.

Голова ДПСУ Сергій Дейнеко повідомив президенту Володимиру Зеленському, що прикордонники очікують ще більше 3 тисяч паломників, які прибуватимуть на ділянку українського кордону з Білоруссю.

Міністерство закордонних справ України звернулося до Білорусі з клопотанням не здійснювати оформлення на виїзд до України осіб, які не підпадають під категорію винятків з постанови уряду, що забороняє в'їзд на територію України іноземців.

Александр Лукашенко, який виконує обов’язки президента Білорусі, доручив уряду зв'язатися з Україною і домовитися про надання зеленого коридору для хасидів.