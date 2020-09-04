В МЗС пообіцяли захищати хасидів-іноземців, які прибули до Умані попри заборону

В МЗС України пообіцяли представникам низки посольств захищати хасидів-іноземців, яким вдалося прибули до Умані попри закриття кордонів для іноземців.

Як пише "Європейська правда", про це повідомив заступник глави МЗС України Євген Єнін.

За його словами, на зустрічі були посли або представники посольств Ізраїлю, США - країн, звідки прибуває найбільше хасидів-паломників, а також Великої Британії, Франції, Бельгії та Угорщини.

"Ми робимо усе можливе, щоб забезпечити повагу до релігійних почуттів та гідні умови перебування паломників, які наразі прибули до нашої країни для відзначення Рош-ха-Шана, а так само максимальну безпеку всіх громадян в умовах погіршення епідемічної ситуації в Україні. МЗС розраховує на розуміння та підтримку усіх наших міжнародних партнерів, громадяни та піддані, яких здійснюють паломництво, та на максимальну координацію і співпрацю з боку відповідних українських відомств і єврейських громад всього світу", - написав Євген Єнін.

Нагадаємо, уряд України анонсував 30-денну заборону на в’їзд іноземців починаючи з 29 серпня, а згодом змістив початок її дії на 28 серпня.

Хоча в уряді це заперечують, головною причиною такого рішення була спроба приховано зупинити хасидів-паломників від приїзду до України на тлі пандемії.

2 вересня з переліку дозволених підстав для в’їзду іноземців прибрали право на транзит до двох діб, прибравши таким чином головну лазівку, якою паломники могли скористатися, щоб обійти заборону.

Детальніше про це читайте у матеріалі "Європейської правди": Руйнівна самоізоляція: як закриття кордонів урядом Шмигаля знищує довіру до України.