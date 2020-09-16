У Зеленского обвинили Беларусь в распространении среди хасидов неправды об открытой границе

Офис президента Украины обнародовал заявление, в котором призвал белорусские власти прекратить распространять ложные заявления для паломников-хасидов якобы об открытой для них границе.

Соответствующее заявление размещено на сайте главы государства в среду днем, пишет "Европейская правда".

В ОП заявили, что на сегодня до двух тысяч паломников-хасидов находятся на границе между Беларусью и Украиной.

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"Большинство из них прибыли из Израиля, доверившись слухам о том, что украинская граница с Беларусью якобы открыта. Власти Беларуси некоторыми своими непродуманными заявлениями умышленно или неумышленно подогревают эти слухи", - заявили в офисе украинского президента.

В ОП подчеркнули, что Украина приняла решение о закрытии государственной границы для иностранцев "из-за существенного ухудшения ситуации с распространением COVID-19".

Также на территории Украины остаются в силе строгие карантинные ограничения, что делает невозможным проведение массовых мероприятий, в частности религиозного характера, добавили в ОП.

"Призываем белорусские власти прекратить создавать дополнительное напряжение на границе с нашим государством и не распространять ложные обнадеживающие заявления для паломников, которые могут создать у них ощущение, что граница Украины все же может быть открыта для иностранцев", - обратились к официальному Минску в офисе президента Украины.

14 сентября сотни хасидов пытались попасть в Украину из Беларуси. На границу прибыл председатель ГНСУ.

Председатель ГНСУ Сергей Дейнеко сообщил президенту Владимиру Зеленскому, что пограничники ожидают еще более 3 тысяч паломников, прибывающих на участок украинской границы с Беларусью.

Министерство иностранных дел Украины обратилось к Беларуси с ходатайством не совершать оформление на выезд в Украину лиц, не подпадающих под категорию исключений из постановления правительства, которое запрещает въезд на территорию Украины иностранцев.

Александр Лукашенко, который исполняет обязанности президента Беларуси, поручил правительству связаться с Украиной и договориться о предоставлении зеленого коридора для хасидов.