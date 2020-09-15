У МЗС нагадали хасидам-паломникам, що в'їзд для іноземців лишається закритим

У Міністерстві закордонних справ України нагадали хасидам-паломникам, які намагаються потрапити в Україну на святкування Рош ха-Шана, що наразі в’їзд для іноземців залишається закритим.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться в офіційному коментарі МЗС.

Міністерство зазначає, що протягом останньої доби на білорусько-український кордон прибувають паломники-хасиди, які всупереч забороні сподіваються потрапити в Україну для святкування Рош га-Шана.

Згідно з постановою Кабміну, з 28 серпня до опівночі 28 вересня, в’їзд іноземців на територію України заборонений у зв’язку з ситуацією з коронавірусом - окрім категорій, для яких зробили виняток.

"МЗС України наголошує, що особи, які не підпадають під категорію виключень із вищезгаданої заборони, не можуть бути пропущені на територію України… МЗС України звертається до усіх подорожуючих з наполегливим клопотанням поважати діючі правила у сфері прикордонного контролю та не допускати створення ускладнених ситуацій у пунктах пропуску через державний кордон", - зазначають у повідомленні.

У відомстві додають, що задля запобігання незаконному проникненню в звернулися до Білорусі з клопотанням не здійснювати оформлення на виїзд в Україну осіб, які не входять до категорій, для яких зробили виняток із заборони.

Нагадаємо, уряд України анонсував 30-денну заборону на в’їзд іноземців починаючи з 29 серпня, а згодом змістив початок її дії на 28 серпня.

Хоча в уряді це заперечують, головною причиною такого рішення була спроба приховано зупинити хасидів-паломників від приїзду до України на тлі пандемії.

2 вересня з переліку дозволених підстав для в’їзду іноземців прибрали право на транзит до двох діб, прибравши таким чином головну лазівку, якою паломники могли скористатися, щоб обійти заборону.

Детальніше про це читайте у матеріалі "Європейської правди": Руйнівна самоізоляція: як закриття кордонів урядом Шмигаля знищує довіру до України.