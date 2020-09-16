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Посли G7 нагадали, що антикорупційні органи та Нацбанк повинні залишитися незалежними

Середа, 16 вересня 2020, 19:46

Посли країн "Великої сімки" нагадали, що українські антикорупційні органи та Національний банк повинні залишатися незалежними.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться у спільній заяві послів.

"Посли країн G7 привітали новини від представника МВФ в Україні. Посли підкреслили, що Україна повинна продемонструвати політичну волю для захисту незалежності НБУ та доброчесності таких установ, як Національне антикорупційне бюро, Спеціалізована антикорупційна прокуратура та Вищий антикорупційний суд, щоб не дати корупції підірвати реформи, досягнуті на сьогодні", - наголошують у заяві.

Як повідомляє "Українська правда", 16 вересня Конституційний суд України визнав неконституційними окремі положення закону "Про Національне антикорупційне бюро України".

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До цього КСУ визнав неконституційним указ про призначення Артема Ситника директором НАБУ.

Раніше ключові європейські держави та Світовий банк письмово звернулися до Верховної ради та попередили про проблеми у проєкті рішення щодо процедури заміни керівника САП Назара Холодницького.

Прозоре та відповідне до критеріїв обрання нового очільника САП є одним з критеріїв надання 600 млн євро макрофінансової допомоги ЄС. Також це є одним з критеріїв за так званим механізмом призупинення безвізу з боку Євросоюзу. 

3 вересня Верховна рада не змогла призначити представників у конкурсну комісію з обрання глави Спеціалізованої антикорупційної прокуратури - забракло голосів.

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