Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

Рада схвалила закон про розвідку, необхідний для руху України до НАТО

Нідерланди третій день фіксують найбільше заражень за увесь час епідемії

17 країн ОБСЄ запустили "Московський механізм" щодо Білорусі

Європарламент закликав до санкцій у справі Навального і зупинки "Північного потоку-2"






Британія посилює карантин для 2 млн мешканців Англії

Четвер, 17 вересня 2020, 17:18

Британія посилить карантин для майже 2 млн мешканців Англії у зв’язку з тривожною швидкістю поширення вірусу.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на ВВС, нові обмеження анонсував міністр охорони здоров’я Метт Хенкок. 

Обмеження почнуть діяти з опівночі 18 вересня для 7 муніципалітетів північно-східної Англії. 

Читайте також
Перегони, в яких не поспішають: коли світ отримає надійну вакцину від коронавірусу

Людям забороняють спілкуватися з людьми, із якими вони не проживають разом - за винятком "бульбашки підтримки" (так назвали "соціальну бульбашку", яку можна створити з іншою сім’єю/домогосподарством для взаємної допомоги - з ними можна не дотримуватися дистанції).

Також обмежуть роботу ресторанів - клієнти обов’язково мають бути розміщені лише за столиками. Усім закладам харчування потрібно буде закриватися о 10 вечора. 

У багатьох містах регіону кількість заражень на 100 тисяч населення вже перевищила 70, а в місті Сандерленд досягла 103.

Місцеві органи влади кажуть, що, за спостереженнями органів охорони здоров’я, люди найчастіше заражаються у пабах, в гостях у друзів та під час спортивних занять із сусідами. 

Загалом у Британії 16 вересня кількість нових заражень коронавірусом досягла рівня, який востаннє реєстрували на початку травня - майже 4000 за добу. 

Населення Британії - близько 66 млн.


Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
powered by lun.ua