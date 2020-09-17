Британія посилює карантин для 2 млн мешканців Англії

Британія посилить карантин для майже 2 млн мешканців Англії у зв’язку з тривожною швидкістю поширення вірусу.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на ВВС, нові обмеження анонсував міністр охорони здоров’я Метт Хенкок.

Обмеження почнуть діяти з опівночі 18 вересня для 7 муніципалітетів північно-східної Англії.

Людям забороняють спілкуватися з людьми, із якими вони не проживають разом - за винятком "бульбашки підтримки" (так назвали "соціальну бульбашку", яку можна створити з іншою сім’єю/домогосподарством для взаємної допомоги - з ними можна не дотримуватися дистанції).

Також обмежуть роботу ресторанів - клієнти обов’язково мають бути розміщені лише за столиками. Усім закладам харчування потрібно буде закриватися о 10 вечора.

У багатьох містах регіону кількість заражень на 100 тисяч населення вже перевищила 70, а в місті Сандерленд досягла 103.

Місцеві органи влади кажуть, що, за спостереженнями органів охорони здоров’я, люди найчастіше заражаються у пабах, в гостях у друзів та під час спортивних занять із сусідами.

Загалом у Британії 16 вересня кількість нових заражень коронавірусом досягла рівня, який востаннє реєстрували на початку травня - майже 4000 за добу.

Населення Британії - близько 66 млн.



