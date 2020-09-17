Британия усиливает карантин для 2 млн жителей Англии

Великобритания усилит карантин для почти 2 млн жителей Англии в связи с тревожной скоростью распространения вируса.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на ВВС, новые ограничения анонсировал министр здравоохранения Мэтт Хэнкок.

Ограничения начнут действовать с полуночи 18 сентября для 7 муниципалитетов северо-восточной Англии.

Людям запрещают общаться с людьми, с которыми они не проживают вместе - за исключением "пузыря поддержки" (так назвали "социальную пузырь", которую можно создать с другой семьей / домохозяйством для взаимной помощи - с ними можно не соблюдать дистанции).

Также ограничивают работу ресторанов - клиенты обязательно должны быть размещены только за столиками. Всем заведениям питания и развлечений нужно будет закрываться в 10 вечера.

Во многих городах региона количество заражений на 100 000 населения уже превысило 70, а в городе Сандерленд достигло 103.

Местные органы власти говорят, что, по наблюдениям органов здравоохранения, люди чаще всего заражаются в пабах, в гостях у друзей и во время спортивных игр с соседями.

Всего в Британии 16 сентября число новых заражений коронавирусом достигло уровня, который последний раз регистрировали в начале мая - около 4000 в сутки. Население Великобритании - около 66 млн.