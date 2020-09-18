Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель вперше приїде в Україну наступного тижня

Світовий банк відклав виділення Україні $350 млн на фоні змін антикорупційної політики Києва

Єврокомісія уклала другу угоду про закупівлю потенційної вакцини від коронавірусу

Шмигаль не бачить загрози для безвізу після рішення Ради щодо відбору глави САП






Словаччина депортувала 23 нелегальних працівників з Сербії і України

П'ятниця, 18 вересня 2020, 15:08

Управління прикордонної та іноземної поліції Словаччини в адміністративному порядку видворило з країни 23 нелегальних робітників.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на видання Teraz.

Операція проводилася в рамках акції Європолу.

За даними поліції, 17 робітників з Сербії і шість з України були вигнані з підприємств у Зволені, Холіче і Новому Місті-над-Вагом.

"На цих заходах співпрацювали поліцейські у справах іноземців управління в Банська-Бистриці, Тренчині і Трнаві, індивідуальні трудові інспекції, мобільні поліцейські підрозділи і Національний підрозділ по боротьбі з незаконною міграцією", - уточнили поліцейські.

Якою діяльністю займалися нелегали не уточнюється.

Як повідомлялося, польські правоохоронці викрили діяльність незаконної тютюнової фабрики і затримали 16 осіб, здебільшого українців.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
powered by lun.ua