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Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель вперше приїде в Україну наступного тижня

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Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель вперше приїде в Україну наступного тижня

П'ятниця, 18 вересня 2020, 17:35

Високий представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки прибуде в Україну з офіційним візитом 22 вересня.

Про це йдеться у порядку денному на сайті Єврокомісії, повідомляє "Європейська правда".

У рамках візиту Жозепа Борреля заплановані зустрічі з президентом Володимиром Зеленським, міністром закордонних справ Дмитром Кулебою, міністром оборони Андрієм Тараном. 

Також Боррель зустрінеться із колегами з Консультативної місії ЄС в Україні (European Union Advisory Mission).

Спершу візит планувався у березні, але був відкладений у зв'язку з пандемією коронавірусу. 

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Боррель
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