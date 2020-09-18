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Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель впервые приедет в Украину на следующей неделе

Пятница, 18 сентября 2020, 17:35

Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности прибудет в Украину с официальным визитом 22 сентября.

Информация об этом размещена в повестке дня на сайте Еврокомиссии, сообщает "Европейская правда".

В рамках визита Жозепа Борреля запланированы встречи с президентом Владимиром Зеленским, министром иностранных дел Дмитрием Кулебой, министром обороны Андреем Тараном.

Также Боррель встретится с коллегами из Консультативного миссии ЕС в Украине (European Union Advisory Mission).

Сначала визит планировался в марте, но был отложен в связи с пандемией коронавируса.

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