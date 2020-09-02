Канцлер Австрії проти розподілу біженців між країнами ЄС і за посилення кордонів

Реформа ЄС у сфері надання притулку повинна зосередитися на захисті зовнішніх кордонів блоку, боротьбі з контрабандою людей і на допомозі на місцях для запобігання міграційних потоків до Європи.

Про це заявив канцлер Австрії Себастьян Курц, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DPA.

Курц також виступив проти концепції розподілу, яка зобов'язує країни приймати біженців.

"Я не думаю, що це реально. Я думаю, що розміщення по Європі не працює, тому що більшість країн налаштовані скептично або проти", - сказав він.

Німеччина, яка зараз головує в ЄС, просуває нову політику в області надання притулку. Ідеї ​​Берліна включають центри вздовж зовнішніх кордонів блоку, де будуть перевірятися мігранти, і в які буде дозволено переміщатися тільки в тому випадку, якщо їх клопотання про надання притулку будуть обґрунтованими.

За словами Курца, держави, які хочуть прийняти біженців, повинні доставити їх безпосередньо з країни походження і запропонувати їм довгострокове переселення в Європу.

"Кожна країна може вирішити самостійно, скільки вона хоче переселити", - додав він.

Курц також попередив, що мігранти змінюють суспільство, яке їх приймає. "Ми стикаємося з антисемітизмом, який частково імпортовано", - сказав він.

Австрія, країна з населенням близько 9 мільйонів осіб, отримала близько 131 000 заяв про надання притулку в розпал європейської міграційної кризи в 2015 і 2016 роках.