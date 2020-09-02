Канцлер Австрии против распределения беженцев между странами ЕС и за усиление границ

Реформа ЕС в сфере предоставления убежища должна сосредоточиться на защите внешних границ блока, борьбе с контрабандой людей и на помощи на местах для предотвращения миграционных потоков в Европу.

Об этом заявил канцлер Австрии Курц, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DPA.

Курц также выступил против концепции распределения, которая обязывает страны принимать беженцев.

"Я не думаю, что это реально. Я думаю, что размещение по Европе не работает, потому что большинство стран настроены скептически или против", - сказал он.

Германия, которая в настоящее время председательствует в ЕС, продвигает новую политику в области предоставления убежища. Идеи Берлина включают центры вдоль внешних границ блока, где будут проверяться мигранты, и в которые будет разрешено перемещаться только в том случае, если их ходатайства о предоставлении убежища будут обоснованными.

По словам Курца, государства, которые хотят принять беженцев, должны доставить их непосредственно из страны происхождения и предложить им долгосрочное переселения в Европу.

"Каждая страна может решить самостоятельно, сколько она хочет переселить", - добавил он.

Курц также предупредил, что мигранты меняют общество, которое их принимает. "Мы сталкиваемся с антисемитизмом, который частично импортирован", - сказал он.

Австрия, страна с населением около 9 млн человек, получила около 131 000 заявлений о предоставлении убежища в разгар европейского миграционного кризиса в 2015 и 2016 годах.